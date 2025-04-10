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ТАСС: США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США готовы к укомплектации своего посольства в Москве дипломатами до количества, которое позволит выдавать россиянам визы. Об этом сообщил ТАСС американский источник.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — пояснил собеседник.

10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций, где будет обсуждаться непосредственно этот вопрос. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. На встрече стороны планируют обсудить работу дипломатических миссий двух стран.