ТАСС: США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам

10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций, где будет обсуждаться непосредственно этот вопрос. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. На встрече стороны планируют обсудить работу дипломатических миссий двух стран.