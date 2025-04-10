«Тот факт, что наши санкции против России не нанесли бы России даже минимального ущерба, но уничтожили бы нас, показывает, насколько мало Европейский союз заботится о Сербии. Однако ЕС настаивает на том, чтобы мы это сделали», — добавил сербский вице-премьер.