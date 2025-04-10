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Вулин: санкции против России стоили бы Сербии €15 млрд

Республика понесла бы прямые убытки в размере не менее 15 миллиардов евро, отметил вице-премьер.

Источник: Аргументы и факты

В случае введения санкций против России Сербия могла бы понести убытки в размере 15 миллиардов евро, что привело бы к катастрофическим последствиям для страны. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Если бы мы последовали за неразумной и истеричной политикой Европейского союза в отношении России, Сербия понесла бы прямые убытки в размере не менее 15 миллиардов евро, и никто в ЕС даже не подумал бы о компенсации», — подчеркнул он.

Вулин отметил, что Сербия не готова участвовать в финансировании конфликта на Украине.

«Тот факт, что наши санкции против России не нанесли бы России даже минимального ущерба, но уничтожили бы нас, показывает, насколько мало Европейский союз заботится о Сербии. Однако ЕС настаивает на том, чтобы мы это сделали», — добавил сербский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Брюссель требует от президента Сербии Александра Вучича убрать вице-премьера республики Вулина из состава нового правительства.