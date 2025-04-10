Суд оставил под стражей новосибирца, обвиняемого в теракте

По версии следствия, ранним утром 18 марта Кочетов поджёг служебный автомобиль Росгвардии, припаркованный возле дома № 14 по улице Восход. Возгорание произошло в 3:43, сгорела Lada Granta, принадлежавшая региональному управлению вневедомственной охраны войск нацгвардии.
21 марта суд отправил Кочетова в СИЗО до 18 мая. Его адвокат обжаловал арест, настаивая на более мягкой мере — домашнем аресте, залоге или запрете определённых действий. Однако облсуд счёл доводы неубедительными.
Кочетову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.