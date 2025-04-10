Суд оставил под стражей новосибирца, обвиняемого в теракте

Новосибирский областной суд не стал смягчать меру пресечения 33-летнему Олегу Кочетову, которого обвиняют в совершении террористического акта. Апелляционную жалобу защиты отклонили, постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу оставили без изменений.