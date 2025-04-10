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Минобороны распространило официальное сообщение для жителей Астаны

Министерство обороны Казахстана сегодня, 10 апреля 2025 года, обратилось к жителям и гостям Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Минобороны РК

Из официального сообщения оборонного ведомства следует, что с 10 по 30 апреля по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории «Индустриального городка» города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники.

Мероприятия приурочены к подготовке военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, как пояснили в Минобороны, будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:

  • ул. Акжол;
  • ул. Карашыганак;
  • ул. Буйрат.

Оборонное ведомство обратило внимание жителей и гостей столицы, что:

движение на указанных участках будет временно ограничено; рекомендуем заранее планировать маршруты с учетом изменений в организации дорожного движения; просим соблюдать правила дорожной безопасности и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.

Движение и проход будут восстановлены сразу после завершения репетиций. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.

Пресс-служба МО РК.

3 января в большом интервью газете «Ana tili» глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.