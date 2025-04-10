В Челябинской области ускорят ямочный ремонт и проведут ревизию гарантийных дорог

— Прошу очень плотно поработать с подрядными организациями в части контроля за ходом ямочного ремонта проблемных участков дорог, — обратился Алексей Текслер к главам муниципалитетов. — Это то, с чего начинаются дорожные работы ранней весной. Знаю, эта работа выполняется, необходимо её продолжать, активизировать. Ну и, конечно, готовиться к сезонным дорожным работам. В целом, я думаю, в этом году будет возможность эти работы начать раньше обычного времени. Хочу сказать, что в правительство региона, ко мне лично, в инцидент-менеджмент поступает значительное количество обращений по дорогам. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог — номер один в моменте. Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание, активно занимайтесь дорогами. Не забываем, что ненормативное состояние дорог существенно повышает риски аварийности.