В Челябинской области ускорят ямочный ремонт и проведут ревизию гарантийных дорог

О дорожных поручениях
Глава региона подчеркнул важность ускоренного ямочного ремонта дорог и подготовки к сезонным дорожным работам.
— Прошу очень плотно поработать с подрядными организациями в части контроля за ходом ямочного ремонта проблемных участков дорог, — обратился Алексей Текслер к главам муниципалитетов. — Это то, с чего начинаются дорожные работы ранней весной. Знаю, эта работа выполняется, необходимо её продолжать, активизировать. Ну и, конечно, готовиться к сезонным дорожным работам. В целом, я думаю, в этом году будет возможность эти работы начать раньше обычного времени. Хочу сказать, что в правительство региона, ко мне лично, в инцидент-менеджмент поступает значительное количество обращений по дорогам. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог — номер один в моменте. Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание, активно занимайтесь дорогами. Не забываем, что ненормативное состояние дорог существенно повышает риски аварийности.
Он также поручил главам муниципалитетов и областному Министерству дорожного хозяйства и транспорта усилить контроль за качеством работ и уборкой придорожной территории, за обновлением дорожных знаков. Губернатор отметил, что работу по дорожным знакам начали в прошлом году, и на этот год в регионе большие планы в этой части.
Стыдно просто иногда ездить по дорогам и видеть ржавые указатели на населённые пункты. Некоторые главы знают мою реакцию, когда я приезжаю в район, в административный центр, а стоит указатель ржавый в нескольких километрах от въезда в административный центр.
Кроме того, он потребовал провести ревизию дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, и в случае необходимости предъявлять претензии подрядчикам, обращаясь в суды и правоохранительные органы.
О повышении безопасности дорожного движения
Напомним, в конце марта на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели вопрос реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» как составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни». По этому нацпроекту в регионе на предстоящий сезон запланировано отремонтировать 172 километра дорог.
В рамках регионального проекта также продолжается развитие и модернизация автоматизированной системы контроля нарушений ПДД. Дополняется функционал по выявлению фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности, правил проезда пешеходных переходов.
Среди мер, которые в Челябинской области предпринимают для снижения количества автоаварий, называют расширение дорог, их искусственное освещение, установку камер фотовидеофиксации, нанесение разметки из термопластика. Положительно на участников движения влияет и нахождение на дорогах сотрудников Госавтоинспекции.
— Ничто так не дисциплинирует водителя, как нахождение сотрудников Госавтоинспекции на дороге, — отмечал ранее начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. — Действительно, когда видишь экипаж, понимаешь, что надо притормаживать. Но рано или поздно войдёт в привычку не притормаживать перед экипажами Госавтоинспекции либо постами фотовидеофиксации, а ездить по правилам и с небольшой скоростью.
О ремонте дорог
Планы по ремонту и строительству дорог в Челябинске и других населённых пунктах области уже составлены. Однако с таянием снега в них приходится вносить коррективы ради безопасности жителей. К примеру, в Челябинске занимаются проектом полной реконструкции улицы Линейной — единственной, которая связывает микрорайон Чурилово и проспект Ленина. Однако на подготовку улицы к полноценной реконструкции требуется время — работы можно начать только после выноса сетей, которых на дороге огромное количество. Поэтому в городе принято решение отремонтировать улицу в ближайшие три месяца, а её реконструкцией заняться позже, в ранее запланированные сроки.
— Прекрасно понимаю, что эта дорога — основная для жителей Чурилово. Каждый день, выезжая на работу и возвращаясь домой, люди вынуждены стоять в пробках из-за состояния покрытия. Недовольство копится, напряжение растёт, я это вижу. И ямочный ремонт, когда латаются дыры, здесь не поможет, — рассказал мэр Алексей Лошкин. — Поэтому принято решение провести в этом году ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия. Сейчас объявим торги, чтобы начать работы уже в мае и завершить их до конца июня. Считаю, это единственно правильное решение в сегодняшней ситуации, когда требуется оперативно «закрыть» боль людей.
О ремонте мостов
На территории Челябинской области расположено более 300 мостов и путепроводов. В этом году пять из них отремонтируют в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»:
- через реку Бия на автодороге Бирск — Тастуба в Сатке вместо водопропускной трубы построят новый мост;
- в районе автодороги Карталы — Анненское реконструируют и расширят проезжую часть моста через реку Ольховка;
- масштабная реконструкция также ожидает мост через реку Симок в Катав-Ивановском районе;
- в Челябинске капитально отремонтируют мост через реку Миасс на улице Черкасской;
- в областном центре также продолжат строить путепровод через железнодорожные пути на въезде в посёлок Новосинеглазово. Общая длина путепровода составляет 600 метров, объект оснастят освещением и сделают двухполосным, а для пешеходов построят тротуары шириной до трёх метров.
Ремонтируют и строят путепроводы и по другим программам. Этому уделяется особое значение, поскольку мосты связывают населённые пункты региона и районы городов. Например, в Магнитогорске с конца марта приводят в порядок мост на Северном переходе.
— Сегодня мы взялись за такую серьёзную проблему — капитальный ремонт мостов, — отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников. — В плановом режиме мы остановили движение на Северном переходе. И это серьёзная и необходимая работа. Конечно, мы держим ход реконструкции на контроле и стараемся сократить неудобства для жителей.
Тем временем в Ашинском районе строители на прошлой неделе приступили к надвижке металлоконструкций пролётного строения на вторую опору эстакады через реку Сим. Длина этой сталежелезобетонной эстакады — 1060 метров. Работы ведутся на участке «Обход города Сим» в рамках масштабного проекта реконструкции трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Башкирией. Общая протяжённость дороги составляет 44 километра — с 1578 по 1598 километры. Строители обновят 25 километров, а остальные 19 километров — это новый четырёхполосный отрезок.
— Будет быстрее и удобнее проезжать и в сторону Челябинска, и в сторону Башкортостана, — отметил глава Ашинского района Вадим Сергеев. — Сейчас на существующей дороге много спусков и подъёмов, это негативно влияет на безопасность движения. К тому же дорога двухполосная. На новом участке будет четыре полосы, и благодаря эстакадам не будет столько спусков и подъёмов, что поможет снизить число ДТП.