Сферу репетиторства в Беларуси ждет новая реформа

«Повторюсь: в школе сегодня созданы все условия — это и профильное обучение, и укрепление материальной базы, которая влияет на качество освоения учебных программ. Даже после репетиции ЦЭ, которая прошла в начале февраля в этом году, министр поручил детально проработать с детьми типичные ошибки. Да, есть завышенные запросы со стороны родителей, завышенные амбиции со стороны детей. Но наша задача — создать условия, и мы в этом направлении двигаемся», — констатировали в Минобре.