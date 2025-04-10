Башкирия предложит поправки в Уголовный кодекс против кибермошенников.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое предложение вызвано ростом масштабов киберпреступлений. В действующем УК соответствующие статьи составлялись, когда борьба в ними только начиналась. Из-за этого в судебной практике возникают спорные ситуации, когда преступник может отделаться легким наказанием. Так, хищение с карты суммы до 2500 рублей может квалифицироваться как кража и как мошенничество (во втором случае возможны административная ответственность и штраф). Инициатива депутатов Башкирии направлена на устранение двоякого толкования. Предлагается независимо от способа хищения установить единообразный подход к установлению уголовного наказания.