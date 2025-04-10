Владимира Путина пригласили во Владивосток на открытие филиала центра «Россия»

Директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова пригласила главу государства в ходе его визита на выставку «Путешествие по России» (0+). Виртуозова рассказала президенту о создании в пяти субъектах страны филиалов центра. А также напомнила, что первый откроется 1 сентября во Владивостоке. В это время Владимир Путин будет на ВЭФ. Владимир Путин пообещал рассмотреть поступившее предложение.