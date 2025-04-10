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Владимира Путина пригласили во Владивосток на открытие филиала центра «Россия»

Главу государства пригласили во Владивосток на открытие филиала центра «Россия» на Батарейной.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре во Владивостоке состоится открытие филиала центра «Россия». В настоящее время здание на Батарейной активно реконструируют. На торжественную церемонию пригласили президента России Владимира Путина.

Директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова пригласила главу государства в ходе его визита на выставку «Путешествие по России» (0+). Виртуозова рассказала президенту о создании в пяти субъектах страны филиалов центра. А также напомнила, что первый откроется 1 сентября во Владивостоке. В это время Владимир Путин будет на ВЭФ. Владимир Путин пообещал рассмотреть поступившее предложение.

Добавим, что филиал центра «Россия» расположится во Владивостоке в здании бывшего городского океанариума, где сейчас идет ремонт. Здесь усиливают энергоснабжение, полностью меняют фасад и многое другое. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков лично контролируют работы.