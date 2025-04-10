Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных

«Принятие Закона приведёт к ряду положительных результатов: граждане Казахстана смогут отбывать наказание на родине, сохраняя связь с обществом; соглашение укрепит правовое сотрудничество между Казахстаном и Кипром и усилит двусторонние отношения; кроме того, реализация Закона будет способствовать обеспечению принципов справедливости и гуманности при исполнении наказаний, а также защите прав осуждённых», — рассказала сенатор Жанна Асанова.