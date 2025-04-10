Над Россией сбили более 40 дронов ВСУ. Военная операция, день 1142-й

«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух — мы переоцениваем свои силы», — отметил журналист.