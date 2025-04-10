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Над Россией сбили более 40 дронов ВСУ. Военная операция, день 1142-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ, утром еще шесть дронов сбили над Курской областью. Трофейная техника ВСУ, оставленная в Курской области, вывозится в ремонтно-восстановительные подразделения, сообщило агентство ТАСС. Соединенные Штаты проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы, заявил американский журналист Такер Карлсон. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:42 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей в операции «Поток», вручили ордена Суворова и Жукова, сообщили в Минобороны РФ.

8:32 ~США уничтожили Украину~, и в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом.

8:26 ❗️Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над территорией Курской области.

8:20.

8:11 ⚡️Российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ.

8:05 Трофейная техника ВСУ, оставленная в Курской области, вывозится в ремонтно-восстановительные подразделения, сообщили ТАСС в силовых структурах.

8:02 ~США проиграли России в конфликте на Украине~, поскольку переоценили свои силы, заявил Такер Карлсон.

«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух — мы переоцениваем свои силы», — отметил журналист.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1142-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.