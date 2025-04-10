Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территорию Степногорска намерены расширить на 74 тыс. га

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Территорию Степногорска намерены расширить на 74 тыс. га, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Передача земель сельскохозяйственного назначения Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района общей площадью 74060,7 га городу Степногорску. Изменение границ Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района и города Степногорска», — следует из проекта ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области».

Сообщается, что планируется это в целях совершенствования административно-территориального устройства Акмолинской области и приведения в соответствие Законом РК «Об административно — территориальном устройстве Республики Казахстан».

Публичное обсуждение проекта доступно до 24 апреля 2025 года.