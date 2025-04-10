Территорию Степногорска намерены расширить на 74 тыс. га

«Передача земель сельскохозяйственного назначения Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района общей площадью 74060,7 га городу Степногорску. Изменение границ Жалгызкарайского сельского округа Аккольского района и города Степногорска», — следует из проекта ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области».
Сообщается, что планируется это в целях совершенствования административно-территориального устройства Акмолинской области и приведения в соответствие Законом РК «Об административно — территориальном устройстве Республики Казахстан».
Публичное обсуждение проекта доступно до 24 апреля 2025 года.