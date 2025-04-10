Ерболат Досаев рассказал о планах реновации 586 ветхих домов

Программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и другие объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры. Реализовывать программу будут в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года. Генплан предусматривает развитие жилых территорий с учетом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики.