Ерболат Досаев рассказал о планах реновации 586 ветхих домов

В Алматы насчитывается 1 366 ветхих домов, из них более 40% расположены в Турксибском районе. Об этом на встрече с жителями рассказал аким Ерболат Досаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
«В прошлом году завершено строительство 13 новых многоквартирных жилых домов по улицам Кассина и Сауранбаева. В мкр. Алтай-2 ведется строительство трех девятиэтажных домов на месте шести снесенных. Также по улице Сауранбаева планируется снос трех домов с последующим строительством восьми новых многоквартирных жилых домов», — сообщил Ерболат Досаев.
Напомним, акимат города разработал новую Программу реновации жилища до 2030 года. Программой предусмотрена модернизация 676 ветхих домов. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах. Основным принципом программы является квартальная застройка.
Программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и другие объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры. Реализовывать программу будут в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года. Генплан предусматривает развитие жилых территорий с учетом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики.
Для собственников ветхого жилья предусмотрены три варианта компенсации:
1. Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу «комната за комнату» независимо от количества проживающих.
2. Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.
3. Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.
Переселение и снос зданий будут проводить только с согласия всех собственников.