Трамп допустил сокращение военного контингента США в Европе

США могут сократить численность военного контингента, размещенного в Европе, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел Forbes Breaking News на YouTube.
Отвечая на вопрос о наличии таких планов, он сказал: «Я мог бы. Я имею в виду, это зависит [от ситуации]. Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций [от Европы], от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим. Это не связано с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью [переговоров о торговле], потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны».
Речь идет о переговорах о введении пошлин для торговых партнеров, которые Трамп объявил 2 апреля. Для Евросоюза ставка составит 20%, для Южной Кореи — 25%. Они должны были вступить в силу 9 апреля, однако в этот день президент США объявил о 90-дневной паузе в введении меры в связи с обращением более 75 стран с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам. На этот период будет действовать базовая ставка в 10%.
Исключением стал Китай — Трамп повысил ставку для страны с 104% до 125% из-за ответных пошлин Пекина, которые увеличились до 84% после прошлого ужесточения со стороны Вашингтона.
8 апреля NBC сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тыс. военных из Восточной Европы, сократив размещенный там в 2022 году в связи с началом боем на Украине контингент вдвое. После этого шеф Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о планах сохранения или вывода контингента, подчеркнул, что единственным человеком, который будет определять структуру вооруженных сил США в Европе, будет Трамп.
«Мы продолжим постоянные дискуссии, в том числе в контексте переговоров между Украиной и Россией, о том, какой должна быть расстановка наших сил на континенте, которая наилучшим образом отвечает американским интересам и обеспечивает распределение бремени в Европе», — сказал он на пресс-конференции в Панаме.