Трамп допустил сокращение военного контингента США в Европе

Отвечая на вопрос о наличии таких планов, он сказал: «Я мог бы. Я имею в виду, это зависит [от ситуации]. Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций [от Европы], от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим. Это не связано с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью [переговоров о торговле], потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны».