Главные новости 10 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 апреля 2025 года.
Карлсон рассказал об игнорировании США опасности ядерной войны с РФ
Команда бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на прогноз о высокой вероятности обмена ядерными ударами с Россией, передала Украине ракеты дальнего действия. Об этом американский журналист Такер Карлсон написал в соцсети X. Он уточнил, что риск ядерного обмена оценивался в 50%.
Трамп объявил о наличии у Пентагона самого мощного оружия в мире
Бессент предостерег Европу от сотрудничества с Китаем
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил ЕС о последствиях в случае создания альянса Европы и Китая в сфере торговых отношений. Он заявил, что Евросоюз, начав сотрудничество с КНР, «перережет себе горло». Наладить торговые связи с Китаем на фоне торговой политики США призвал премьер Испании.
В США ожидают роста цен на китайские товары на Amazon
СМИ в США сигнализируют о готовности китайских компаний, торгующих на онлайн-платформе Amazon, поднять цены на товары. Причина подорожания — введение США пошлин на китайский импорт. Еще один вариант развития событий после старта торговой войны — уход бизнесменов из КНР с американского рынка.
Франция готова признать Палестину государством
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать государственность Палестины. Объявить о признании глава республики планирует в июне во время конференции в Саудовской Аравии, посвященной частично признанному государству на Ближнем Востоке. Сейчас государственность страны признают 147 стран ООН.