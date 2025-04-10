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Главные новости 10 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 апреля 2025 года.

Карлсон рассказал об игнорировании США опасности ядерной войны с РФ

Источник: Reuters

Команда бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на прогноз о высокой вероятности обмена ядерными ударами с Россией, передала Украине ракеты дальнего действия. Об этом американский журналист Такер Карлсон написал в соцсети X. Он уточнил, что риск ядерного обмена оценивался в 50%.

Трамп объявил о наличии у Пентагона самого мощного оружия в мире

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон имеет в арсенале «самое мощное в мире» оружие. Американский лидер не уточнил, по каким параметрам оно превышает аналоги, стоящие на вооружении в других государствах, но добавил, что оружие секретное и ранее никто не встречался с подобным.

Бессент предостерег Европу от сотрудничества с Китаем

Источник: AP 2024

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил ЕС о последствиях в случае создания альянса Европы и Китая в сфере торговых отношений. Он заявил, что Евросоюз, начав сотрудничество с КНР, «перережет себе горло». Наладить торговые связи с Китаем на фоне торговой политики США призвал премьер Испании.

В США ожидают роста цен на китайские товары на Amazon

СМИ в США сигнализируют о готовности китайских компаний, торгующих на онлайн-платформе Amazon, поднять цены на товары. Причина подорожания — введение США пошлин на китайский импорт. Еще один вариант развития событий после старта торговой войны — уход бизнесменов из КНР с американского рынка.

Франция готова признать Палестину государством

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать государственность Палестины. Объявить о признании глава республики планирует в июне во время конференции в Саудовской Аравии, посвященной частично признанному государству на Ближнем Востоке. Сейчас государственность страны признают 147 стран ООН.