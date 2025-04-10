Главные новости 10 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон имеет в арсенале «самое мощное в мире» оружие. Американский лидер не уточнил, по каким параметрам оно превышает аналоги, стоящие на вооружении в других государствах, но добавил, что оружие секретное и ранее никто не встречался с подобным.