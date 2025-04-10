В Минэкономразвития обсудили влияние введенных США пошлин на импорт из Молдовы

«Это заседание имеет решающее значение для виноделов. Если бы эта ситуация возникла в начале 2024 года, она была бы совершенно иной. Но сейчас, после успеха, которого мы добились на американском рынке в прошлом году, очень сложно сразу оценить, какое влияние мы почувствуем», — сказал в частности директор Национального бюро винограда и вина Штефан Яманди.