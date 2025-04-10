В Минэкономразвития обсудили влияние введенных США пошлин на импорт из Молдовы

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В Министерстве экономического развития и цифровизации прошло совещание, в котором приняли участие около 40 молдавских предпринимателей, работающих с импортом продукции в США. Участники заседания проанализировали влияние новых пошлин США, применяемых во всем мире, в том числе в отношении продукции молдавского происхождения.
Глава ведомства вице-премьер Дойна Нистор в ходе обсуждений заявила, что власти готовы представить конкретные предложения по каждому экспортируемому продукту.
Для многих из присутствующих сегодня компаний рынок США помог крупному расширению, особенно в 2024 году, когда наш экспорт увеличился, достигнув 90 миллионов долларов. Мы хотим превратить этот вызов в возможность. Власти и бизнес-среда анализируют влияние новых пошлин США, и мы представим конкретные предложения по каждому экспортируемому продукту.
В министерстве уточнили, что уже начаты переговоры с европейскими партнерами, куда экспортируются более 70% производимых в Молдове товаров, а эксперты анализируют альтернативные рынки сбыта для продукции, на которую распространяются новые пошлины.
В свою очередь, представители компаний рассказали о вызовах, возникших в результате решения американских властей, и выразили обеспокоенность относительно конкурентоспособности молдавской продукции на новых рынках.
«Это заседание имеет решающее значение для виноделов. Если бы эта ситуация возникла в начале 2024 года, она была бы совершенно иной. Но сейчас, после успеха, которого мы добились на американском рынке в прошлом году, очень сложно сразу оценить, какое влияние мы почувствуем», — сказал в частности директор Национального бюро винограда и вина Штефан Яманди.
Компании, участвовавшие в заседании подчеркнули важность сохранения и укрепления позиций Молдовы в глобальных цепочках создания стоимости, в особенности в таких отраслях как автомобильные запчасти и текстильные изделия, где возможны косвенные потерям для молдавских экспортеров из-за пошли, введенных США в отношении других стран.
Экспорт Молдовы в США в 2024 году составил 2,5% от общего объема, достигнув 90 миллионов долларов, а импорт — 1,5%, что составляет 135 миллионов долларов США от общего объема импорта. В основном на экспорт Молдова отправляет: десертные вина (48% от общего объема экспорта в США), фруктовые соки, в особенности яблочный (14%), изделия из пластика и для транспорта (9%), алкоголь (5%), выпечка (2%) и текстильные изделия (3%).
Новые пошлины, применяемые Соединенными Штатами, официально вступили в силу девятого апреля 2025 года.