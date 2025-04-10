Лукашенко проведет в Минске переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.