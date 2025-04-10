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Лукашенко проведет в Минске переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля проведет в Минске переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который будет находиться с официальным визитом в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2024

Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.

Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.