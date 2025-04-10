Белорусы не смогут покупать жилье в Латвии — даже с ПМЖ

Изначально предполагалось, что ограничение не коснется тех, кто уже имеет постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии или ЕС, но эту оговорку исключили. Латвийские СМИ отмечают, что окончательная версия документа может измениться к третьему чтению.