Белорусы не смогут покупать жилье в Латвии — даже с ПМЖ

Изначально предполагалось, что ограничение не коснется тех, кто уже имеет постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии или ЕС, но эту оговорку исключили. Латвийские СМИ отмечают, что окончательная версия документа может измениться к третьему чтению.
Запрет также распространится на компании, зарегистрированные в этих странах, и фирмы, где белорусы или россияне владеют долей от 25%. Однако закон не затронет наследование имущества. Окончательная версия документа может измениться к третьему чтению.
Латвия продлила визовые ограничения до конца 2026 года.
Ранее власти Латвии продлили запрет на выдачу шенгенских виз для граждан Беларуси и России до 31 декабря 2026 года. Исключения составят:
- члены семей граждан Латвии и ЕС,
- обладатели ВНЖ или долгосрочных виз,
- лица, въезжающие по гуманитарным причинам.
Чиновникам Латвии запретят посещать Беларусь и Россию
В Латвии также разработали новый законопроект, который предполагает запрет на поездки в Беларусь и Россию для госслужащих, связанных с:
- доступом к гостайне,
- безопасностью критической инфраструктуры,
- работой в силовых структурах (Минобороны, МВД, налоговая и таможенная полиция и др.).
Транзитные поездки также попадут под ограничения. Посещение этих стран будет возможно только в служебных целях или по гуманитарным причинам — но лишь с разрешения властей. Нарушителей ждет увольнение.