Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы не смогут покупать жилье в Латвии — даже с ПМЖ

Латвийский Сейм готовится ко второму чтению законопроекта, запрещающего гражданам Беларуси и России приобретать недвижимость в стране.

Источник: Смартпресс

Изначально предполагалось, что ограничение не коснется тех, кто уже имеет постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии или ЕС, но эту оговорку исключили. Латвийские СМИ отмечают, что окончательная версия документа может измениться к третьему чтению.

Запрет также распространится на компании, зарегистрированные в этих странах, и фирмы, где белорусы или россияне владеют долей от 25%. Однако закон не затронет наследование имущества. Окончательная версия документа может измениться к третьему чтению.

Латвия продлила визовые ограничения до конца 2026 года.

Ранее власти Латвии продлили запрет на выдачу шенгенских виз для граждан Беларуси и России до 31 декабря 2026 года. Исключения составят:

  • члены семей граждан Латвии и ЕС,
  • обладатели ВНЖ или долгосрочных виз,
  • лица, въезжающие по гуманитарным причинам.

Чиновникам Латвии запретят посещать Беларусь и Россию

В Латвии также разработали новый законопроект, который предполагает запрет на поездки в Беларусь и Россию для госслужащих, связанных с:

  • доступом к гостайне,
  • безопасностью критической инфраструктуры,
  • работой в силовых структурах (Минобороны, МВД, налоговая и таможенная полиция и др.).

Транзитные поездки также попадут под ограничения. Посещение этих стран будет возможно только в служебных целях или по гуманитарным причинам — но лишь с разрешения властей. Нарушителей ждет увольнение.