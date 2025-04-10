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Фон дер Ляйен оценила решение Трампа по пошлинам

БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин «шагом к стабилизации мировой экономики».

Источник: Reuters

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

«Я приветствую заявление Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики», — говорится в заявлении главы ЕК.