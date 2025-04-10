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Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана в Минске

Пресс-служба Лукашенко анонсировала переговоры с премьером Пакистана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске обсудит реализацию проектов с руководством Пакистана, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Переговоры белорусского лидера с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом запланированы на 11 апреля. Для этого пакистанский премьер прибывает в Беларусь с официальным визитом.

Отмечается, что переговоры будут проходить во Дворце Независимости в Минске в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Одной из тем переговорного процесса станет реализация договоренностей, которые были достигнуты в ноябре 2024-го во время официального визита Александра Лукашенко в Пакистан.

Также будет сделан акцент на развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, в том числе в промышленности, обеспечении продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей и других сферах.

Отдельно Лукашенко и Шариф намерены обсудить глобальную и региональную повестку, а также взаимодействию обеих стран на международных площадках.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Тем временем неизвестная фотография Лукашенко в молодости нашлась дома у белоруса.

И мы писали, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко.

И мы писали, что НАН сообщила, что 20 тысяч детей родились в Беларуси благодаря генетическим разработкам.