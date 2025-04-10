10 апреля в Турции пройдет новый раунд переговоров России и США по вопросу нормализации работы посольств. Российскую делегацию на этих консультациях возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле. Видео
Российская делегация прибыла на место встречи с дипломатами США в Стамбуле. На кадрах видно, как белый автомобиль въезжает через ворота на территорию здания, в котором состоится встреча.