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Прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле. Видео

Российская делегация прибыла на место встречи с дипломатами США в Стамбуле. На кадрах видно, как белый автомобиль въезжает через ворота на территорию здания, в котором состоится встреча.

10 апреля в Турции пройдет новый раунд переговоров России и США по вопросу нормализации работы посольств. Российскую делегацию на этих консультациях возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.