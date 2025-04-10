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В Стамбуле проходят российско-американские переговоры

СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

К генконсольству сначала прибыла российская делегация, затем американцы.

Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, планируются обстоятельные переговоры, они займут не менее четырех часов.

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.

Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.