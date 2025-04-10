В Стамбуле начались переговоры России и США

На встрече будет обсуждаться нормализация работы посольств двух стран, рассказывали ранее в МИДе. Россию на консультациях представляет посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, а от американской стороны в них участвует заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы Соната Коултер.
Предыдущие российско-американские консультации в Стамбуле прошли 28 февраля, МИД сообщал, что «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе». Их темой стали финансирование дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016—2018 годах, а также возможность восстановления прямого авиасообщения.
18 февраля представители США и России встречались в Эр-Рияде. Еще одна встреча прошла 24 марта, тогда же американцы провели переговоры с украинской делегацией. Вашингтон характеризовал их как «непрямые дискуссии» между Москвой и Киевом, речь шла среди прочего о безопасном судоходстве в Черном море. В переговорах в Саудовской Аравии участвовал глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который в начале апреля посетил Вашингтон. Он рассказывал об обсуждении с представителями США совместных проектов, в том числе в области сотрудничества в Арктике и редкоземельных элементов.