В Стамбуле начались переговоры России и США

18 февраля представители США и России встречались в Эр-Рияде. Еще одна встреча прошла 24 марта, тогда же американцы провели переговоры с украинской делегацией. Вашингтон характеризовал их как «непрямые дискуссии» между Москвой и Киевом, речь шла среди прочего о безопасном судоходстве в Черном море. В переговорах в Саудовской Аравии участвовал глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который в начале апреля посетил Вашингтон. Он рассказывал об обсуждении с представителями США совместных проектов, в том числе в области сотрудничества в Арктике и редкоземельных элементов.