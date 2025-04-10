Бывший министр сельского хозяйства Пермского края уехал на Донбасс

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин выступил с обращением на своей странице во «Вконтакте». Он сообщил о своем решении уехать на Донбасс.
Бывший краевой чиновник начал разговор с многочисленных посещений территории Донбасса в составе волонтерских групп. Свой эфир он назвал «Монолог о России, Украине и обо всех нас — едином, великом народе».
«Когда вы будете смотреть это видео, я, скорее всего, буду далеко от родной Чернушки и Пермского края. И, скорее всего, я не смогу какое-то время размещать посты и общаться с вами. Долго готовился к этой съемке и этой теме, посвященной и Украине, и России, и всем нам — единому и великому народу. Обдумывал каждое слово и каждую мысль», — говорит Олег Хараськин.
Олег Хараськин пришел к выводу, что надо искать причины всех трудностей только в себе. Он решил на месте разобраться в причинах разрыва родственных и государственных связей между народами двух стран. По его словам, предстоящая поездка на Донбасс не будет гуманитарной миссией, а станет более глубокой и длительной командировкой.
Олег Хараськин возглавлял краевое ведомство с 2006 по 2009 годы. До этого в течение пяти лет работал на посту главы Чернушинского муниципального района.