Бывший министр сельского хозяйства Пермского края уехал на Донбасс

«Когда вы будете смотреть это видео, я, скорее всего, буду далеко от родной Чернушки и Пермского края. И, скорее всего, я не смогу какое-то время размещать посты и общаться с вами. Долго готовился к этой съемке и этой теме, посвященной и Украине, и России, и всем нам — единому и великому народу. Обдумывал каждое слово и каждую мысль», — говорит Олег Хараськин.