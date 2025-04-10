В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий

Также он отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана на международной арене, акцентировал внимание на задачах парламентов по поддержке передовых инициатив, стимулированию перехода на использование возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий, разработке модельного закона по этике использования искусственного интеллекта, поиску путей выхода из бедности.