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«Это не свобода». Блок «Победа» прокомментировал домашний арест Гуцул

Блок Победа: Кишиневский суд решил сменить форму давления на Гуцул.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Кишиневский суд решил сменить форму давления на законно избранного главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отправив ее под домашний арест, заявили в оппозиционном молдавском блоке «Победа».

Накануне суд Кишинева принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Глава автономии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

«Домашний арест — это не свобода. Суд лишь сменил форму давления на законно избранного башкана (главы — ред.) Гагаузии. Режим боится тех, кто говорит правду, тех, кого любит народ. Гагаузия и вся Молдавия — с Евгенией Гуцул», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.

Поясняется, что адвокаты и вся команда блока «Победа» продолжат добиваться полного освобождения башкана.

«Решение о домашнем аресте будет опротестовано. И мы уверены: наступит момент, когда ответственность понесет каждый, кто выносил заведомо незаконные решения. Закон вернется в нашу страну. И почувствуют его все без исключений», — поясняется в сообщении.

Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита главы Гагаузии подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.

Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.