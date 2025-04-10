Axios: демократы в США нашли законный повод для увольнения Маска

О кампании демократов, целью которой является уход миллиардера из администрации Белого дома, рассказал портал Axios. Представители партии нашли основание для отставки Маска — это правило, которое ограничивает срок работы специальных государственных служащих до 130 дней.
По закону, чтобы продолжить работу в должности руководителя DOGE, Маску необходимо отказаться от своих компаний, «включая Tesla и SpaceX».
Как сообщают «Ведомости», демократы Конгресса направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием публично объявить об увольнении Маска. В обращении парламентарии установили конкретную дату, к которой миллиардер должен передать «все полномочия по принятию решений» — 30 мая. Письмо подписали 77 конгрессменов. Представители демократов заявляют, что намерены использовать юридические инструменты и «мощь общественного давления», чтобы снять Маска с должности.
В апреле Politico рассказывало, что Трамп объявил своей команде о скором возвращении Маска к предпринимательской деятельности и сокращению уровня его активности в политике. По данным издания, американский лидер и его соратник-миллиардер совместно приняли такое решение. Маск согласился играть вспомогательную роль в политической жизни страны.
Позже информацию назвали фейком в администрации Трампа, также опроверг ее и сам Маск. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Маск снимет с себя полномочия специального госслужащего только тогда, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена». Трамп говорил, что департамент Маска закроют, а сам миллиардер уволится по истечении 130 дней.