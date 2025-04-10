Axios: демократы в США нашли законный повод для увольнения Маска

Позже информацию назвали фейком в администрации Трампа, также опроверг ее и сам Маск. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Маск снимет с себя полномочия специального госслужащего только тогда, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена». Трамп говорил, что департамент Маска закроют, а сам миллиардер уволится по истечении 130 дней.