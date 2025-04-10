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Калининград, Рыбинск и Гродно договорились о сотрудничестве

В Калининграде успешно прошли церемонии подписания важных международных соглашений о сотрудничестве между тремя городами: Калининградом (Россия), Гродно (Беларусь) и Рыбинском (Россия).

Источник: KaliningradToday

Документы скрепили своими подписями главы делегаций: глава Калининграда Олег Аминов, председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Подписанные соглашения открывают широкие перспективы для развития двусторонних отношений между городами в экономической и культурной сферах. Ключевые направления сотрудничества охватывают: развитие местного самоуправления, сохранение и развитие городского потенциала, а также межмуниципальное взаимодействие. Кроме того, стороны обсуждают инновационное производство и улучшение инвестиционной привлекательности, а также кадровое развитие и решение социально-экономических задач.

Одними из тем стали поддержка предпринимательства, развитие туристической отрасли и совместные проекты в экономике, культуре и спорте.

Сотрудничество основывается на принципах добровольности, открытости и взаимного уважения, соответствующих законодательству обеих стран. Ожидается, что подписанные соглашения станут началом долгосрочного и продуктивного партнерства между городами.