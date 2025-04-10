Калининград, Рыбинск и Гродно договорились о сотрудничестве

Подписанные соглашения открывают широкие перспективы для развития двусторонних отношений между городами в экономической и культурной сферах. Ключевые направления сотрудничества охватывают: развитие местного самоуправления, сохранение и развитие городского потенциала, а также межмуниципальное взаимодействие. Кроме того, стороны обсуждают инновационное производство и улучшение инвестиционной привлекательности, а также кадровое развитие и решение социально-экономических задач.