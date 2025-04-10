В мэрии назвали время и место проведения «Бессмертного полка» в Екатеринбурге

Определен и путь шествия — от улицы Толмачева до улицы Жукова. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что нужно еще многое сделать для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников. "Мы ожидаем не менее 150 тыс. человек.