В мэрии назвали время и место проведения «Бессмертного полка» в Екатеринбурге

Определен и путь шествия — от улицы Толмачева до улицы Жукова. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что нужно еще многое сделать для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников. "Мы ожидаем не менее 150 тыс. человек.
Действительно, запрос колоссальный со стороны населения. Люди соскучились", — отметил Орлов.
Напомним, что в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах было организовано виртуальное шествие и различные онлайн-акции.