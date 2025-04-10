Казань и иранский город Исфахан стали городами-побратимами

Казань и Исфахан установили побратимские отношения, соглашение об этом мэры городов Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали в Исфахане во дворце «Чехель Сотун», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны договорились о всестороннем развитии отношений: культурном, экономическом, туристическом. Соглашение стало продолжением российско-иранского Договора о стратегическом партнерстве.
Накануне мэры Казани и Исфахана Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Стороны договорились развивать сотрудничество в различных областях, знакомиться с экономическим, промышленным и торговым потенциалом друг друга, обмениваться лучшими практиками в градостроительстве, вопросах экологии и благоустройства территории. Отдельный пункт посвящен сотрудничеству в сфере культуры. Стороны будут обмениваться творческими коллективами, проводить недели культуры, художественные выставки и другие мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурой и обычаями народов, живущих в Казани и Исфахане. Все эти направления сотрудничества важны для повышения качества жизни горожан двух городов, сказано в соглашении.
В Генеральном консульстве в Исфахане подчеркнули, что мэры городов условились развивать отношения в духе заключенного 17 января 2025 года Договора о российско-иранском стратегическом партнерстве.
«Многонациональная Россия и Иран сегодня переживают новый уровень взаимоотношений и развития. Президенты наших стран совсем недавно встречались у нас в Казани на полях саммита БРИКС. Исфахан один из старейших городов мира. Казань чуть помладше, нам только тысяча лет. Тем не менее, нас связывает Великий шелковый путь, наши предки активно сотрудничали. Для меня большая честь открыть новую страницу наших взаимоотношений и пусть она будет успешной, благополучной и придаст новое развитие нашим городам. Я обещаю сделать для этого все возможное», — сказал на подписании мэр Казани Ильсур Метшин.
Город Казань сегодня — это важный экономический, политический, культурный центр страны, где проводятся различные мероприятия самого высокого уровня. Мы вам желаем развития и процветания. Исфахан является одним из древнейших городов мира. У нас множество исторических объектов и памятников культуры, мы развиваемся как туристический центр. Заводы нашего города по производству стали мы смогли создать с помощью наших партнеров. У нас есть авиастроительный завод и, думаю, сегодня мы могли бы работать с Казанью в этой области. Наше соглашение станет толчком к развитию сотрудничества по этим и многим другим направлениям. Учитывая, что Россия является нашим стратегическим партнером, уверен, у нас будет плодотворное и эффективное сотрудничество.
Соглашение подписано на русском, персидском и английском языках 20 фарвардина 1404 года по иранскому календарю, что соответствует 9 апреля 2025 года по григорианскому календарю.
Дворец «Чехель Сотун» персидского шаха Аббаса II, где состоялась церемония, является памятником персидской архитектуры XVII века. Он входит в состав объекта «Персидские сады» и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Иранская сторона проводит в этом дворце мероприятия, которым придает особый, почетный статус. На мероприятии присутствовали руководители городских структур Исфахана, депутаты, представители бизнес-сообщества, а также Генеральный консул России в Исфахане Андрей Жильцов.
Одной из почетных традиций является изготовление гостем города тугры. На тугре, в создании которой принял участие Ильсур Метшин, изображены казанская мечеть Кул Шариф и символ Исфахана.
Посещение Исфахана состоялось в рамках делового визита мэра Казани в Исламскую Республику Иран. Ильсур Метшин проведет в Тегеране рабочее заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в качестве ее председателя. Ассоциация была создана летом прошлого года в столице Татарстана.
Напомним, мэр Исфахана Али Гасемзаде в июне прошлого года приезжал в Казань для участия в Учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. А его заместитель по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Исфахана Сейед Мортеза Хесамнежад принимал участие в IV Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который прошел в столице Татарстана в феврале этого года.
Исфахан является одним из старейших городов мира, история которого прослеживается до палеолита. За свою историю город трижды был столицей персидского государства. В нем много памятников исламской архитектуры