Казань и иранский город Исфахан стали городами-побратимами

Город Казань сегодня — это важный экономический, политический, культурный центр страны, где проводятся различные мероприятия самого высокого уровня. Мы вам желаем развития и процветания. Исфахан является одним из древнейших городов мира. У нас множество исторических объектов и памятников культуры, мы развиваемся как туристический центр. Заводы нашего города по производству стали мы смогли создать с помощью наших партнеров. У нас есть авиастроительный завод и, думаю, сегодня мы могли бы работать с Казанью в этой области. Наше соглашение станет толчком к развитию сотрудничества по этим и многим другим направлениям. Учитывая, что Россия является нашим стратегическим партнером, уверен, у нас будет плодотворное и эффективное сотрудничество.