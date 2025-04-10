«Это скажется и на Казахстане»: Токаев о торговой войне США

«Все приоритетные инфраструктурные проекты и другие запланированные работы будут выполняться в полном объеме. Вчера я поручил в срочном порядке завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов с целью недопущения снижения темпов роста и притока инвестиций. В нынешних условиях развернется борьба за инвестиции. Здесь нам нужно находиться в очень хорошей форме. Мы должны быть готовы ко всем вариантам, действовать прагматично, уверенно. Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков», — сказал глава государства.