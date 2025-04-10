МИД КНР рассказал о последствиях ввода американских пошлин

«Вашингтон, руководствуясь исключительно своими эгоистичными интересами, использует тарифы как инструмент предельного давления для извлечения собственной выгоды. Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка. Этими действиями США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию», — сказал Линь Цзянь.