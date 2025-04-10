В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру

Куцак стал мэром Курска в начале февраля 2022 года, до этого он возглавлял комитет по управлению имуществом области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что отговаривал Куцака от решения уйти в отставку. Однако, по его словам, у уже бывшего мэра «есть причины, которые этого сделать не позволили».