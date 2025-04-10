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В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру

Курское городское собрание единогласно приняло отставку мэра города Игоря Куцака. Исполнять обязанность главы города будет Сергей Котляров, заместитель главы администрации Курска по вопросам социальной и внутренней политики.

Источник: "Единая Россия"

О намерении покинуть должность мэра Курска Куцак сообщил 7 апреля. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами.

«Мы работали на пределе возможностей, сотрудничали с несколькими главами региона. Удалось ли оправдать доверие горожан — вопрос открытый. Возможно, удалось не все, но сейчас происходит бесшовная передача полномочий Сергею Котлярову. Команда продолжит работать поступательно», — прокомментировал Игорь Куцак (цитата по KURSKCITY).

Куцак стал мэром Курска в начале февраля 2022 года, до этого он возглавлял комитет по управлению имуществом области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что отговаривал Куцака от решения уйти в отставку. Однако, по его словам, у уже бывшего мэра «есть причины, которые этого сделать не позволили».

Котляров занимает должность заместителя главы администрации Курска, он возглавляет блок социальной и внутренней политики.