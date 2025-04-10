В Хабаровске почтили память контрразведчиков, погибших в бою

Сотрудников УФСБ по ВВО можно считать продолжателями дела советских разведчиков. Как и они тогда, современные герои защищают родину. Их работе — от советских лет до нашего времени — посвящены экспонаты, собранные в зале боевой славы. Среди них трофейное оружие, книги и документы. В том числе редкие, например, секретные уголовные дела предателей, которые добровольно шли служить в немецкие карательные органы полиции.