В Хабаровске почтили память контрразведчиков, погибших в бою

В Хабаровске сотрудники управления ФСБ по Восточному военному округу отдали дань памяти военным контрразведчикам Дальнего Востока. Они возложили цветы к мемориалу, посвященному героям, а также вспомнили об их подвигах, сообщает hab.aif.ru.
19 апреля 1943 года, в годы Великой Отечественной войны, было принято решение о создании Главного управление контрразведки «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!»). Памятные мероприятия прошли в преддверии этой важной даты.
Военнослужащие возложили цветы к памятнику «Военным контрразведчикам Дальнего Востока и Забайкалья». А после председатель общественной организации «Ветеранов органов военной контрразведки Дальнего Востока и Забайкалья», полковник в отставке Владимир Пнев рассказал о вкладе органов военной контрразведки ГУ КР «Смерш» НКО СССР в победу над фашизмом.
Сотрудников УФСБ по ВВО можно считать продолжателями дела советских разведчиков. Как и они тогда, современные герои защищают родину. Их работе — от советских лет до нашего времени — посвящены экспонаты, собранные в зале боевой славы. Среди них трофейное оружие, книги и документы. В том числе редкие, например, секретные уголовные дела предателей, которые добровольно шли служить в немецкие карательные органы полиции.
Другие экспонаты, напротив, рассказывают о подвигах героев. Так рядом с памятником «Военным контрразведчикам Дальнего Востока» установлены четыре информационных стенда. Они посвящены сотрудникам УФСБ по ВВО, которые отдали свою жизнь, защищая родину. Это Владимир Косолапов, Александр Алимов, Андрей Каюков и Александр Савенков. Двое последних — герои специальной военной операции.