Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

«Я понимаю, что такое предложение продиктовано искренними намерениями решить вопрос по демографии, но детство никогда не решалось за деньги. То, что они (деньги) нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это (выплаты школьницам) — не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь», — сказал собеседник агентства.