Учения начались еще 31 марта, военные стран альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак, ликвидации систем ПВО условного противника. 10 и 11 апреля, последние два дня учений, ВВС НАТО в Северном море у побережья Нидерландов отработают «возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в ходе обороны против вторгшегося противника». Как пишет агентство, речь якобы идет о «сценарии нападения России».
В официальных пресс-релизах ВВС стран НАТО формулировки о «нападении России» не встречаются. Агентство пишет, что на учениях страны альянса хотят убедиться, что их ВВС могут действовать слаженно и эффективно. Но также маневры якобы служат «сигналом» России. «Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника», — процитировало DPA командующего ВВС альянса, генерала США Джеймса Хекера. Что за «противник», Хекер не уточняет.
Генерал также прокомментировал сообщения о возможном выводе части войск США из Европы. Хекер уверен, что военное присутствие США в регионе сохранится. По его словам, об этом свидетельствует, помимо прочего, тот факт, что страны уже запланировали новые учения Rammstein Flag.
Представители стран НАТО в последние годы регулярно говорят о якобы угрозе нападения России на страны альянса. В 2023 году президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что Россия не собиралась и не планирует в будущем нападать на страны НАТО.