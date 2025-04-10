DPA: ВВС НАТО на учениях Ramstein Flag отрабатывают «сценарий нападения России»

В официальных пресс-релизах ВВС стран НАТО формулировки о «нападении России» не встречаются. Агентство пишет, что на учениях страны альянса хотят убедиться, что их ВВС могут действовать слаженно и эффективно. Но также маневры якобы служат «сигналом» России. «Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника», — процитировало DPA командующего ВВС альянса, генерала США Джеймса Хекера. Что за «противник», Хекер не уточняет.