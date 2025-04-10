СМИ допустили вмешательство ЕС в выборы президента в Польше

«Судебные решения (против Кэлина Джорджеску и Марин Ле Пен) убеждают в захвате власти государства и в том, что с демократией, как ее понимает Европейский Союз, что-то не так. Тот же процесс можно наблюдать и в Румынии, и во Франции: кандидаты не из системы одерживают верх, поэтому демократию следует ограничить, запретив участвовать в выборах (решение суда от марта этого года не позволяет Кэлину Джорджеску участвовать в выборах)», — говорится в публикации.