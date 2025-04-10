Губернатор Демешин продолжает привлекать федеральных министров для решения проблем Хабаровского края

Хабаровский край богат и уникален своими природными ресурсами. Например, он входит в пятерку регионов с самым большим лесным фондом. Однако из-за этого возникают и проблемы — лесные пожары и административные препоны для легальных арендаторов. Решать их будут совместно региональные и федеральные власти. В этом губернатор Демешин заручился поддержкой министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.