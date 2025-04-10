Губернатор Демешин продолжает привлекать федеральных министров для решения проблем Хабаровского края

В Хабаровском крае с рабочим визитом побывал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. С главой региона Дмитрием Демешиным и членами правительства края он обсудил подготовку к пожароопасному сезону, развитие лесной отрасли в крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край богат и уникален своими природными ресурсами. Например, он входит в пятерку регионов с самым большим лесным фондом. Однако из-за этого возникают и проблемы — лесные пожары и административные препоны для легальных арендаторов. Решать их будут совместно региональные и федеральные власти. В этом губернатор Демешин заручился поддержкой министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.
Дмитрий Демешин, Александр Козлов и члены правительства края обсудили вопросы развития лесной отрасли. В частности, запрет на предоставление в аренду лесных участков для заготовки древесины, если таксация лесов была проведена больше 10 лет назад.
— Это, конечно, сдерживает наше развитие. Решение возможно путём внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, когда лесопользователи берут на себя обязательство самостоятельно проводить лесоустройство. Также это можно делать посредством увеличения объемов проводимого лесоустройства в регионе, — отметил Дмитрий Демешин.
Подготовка к пожароопасному сезону и минимизация ущерба от лесных пожаров стали главными темами совещания под руководством министра Александра Козлова.
Ведомства и администрации районов края обязали завершить подготовку к сезону до 20 апреля.
— У нас утверждены 25 маршрутов авиапатрулирования, 93 — наземного. В помощь лесным пожарным приходят современные технологии. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» мы уже получили 43 беспилотника «Геоскан 801», скоро поступят ещё 5. Но этого недостаточно, поэтому я поставил задачу разработать региональную программу. Будем постепенно замещать дорогостоящую авиатехнику на беспилотные аппараты, — подчеркнул глава региона.