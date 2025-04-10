Демократы потребовали снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Группа демократов потребовала от администрации Дональда Трампа снять миллиардера Илона Маска с поста главы департамента госэффективности к 30 мая, так как он не может находиться на службе дольше 130 дней. Как пишет Axios, владелец Tesla и SpaceX слишком тесно связан с госуправлением, что может привести к конфликту интересов, ведь компании Маска заключают контракты и с правительством. Трамп ранее намекал, что миллиардера скоро не будет в его администрации, однако сам глава государства «оставил бы его так долго, как сможет».