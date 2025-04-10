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МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию

МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию осенью.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 10 апр — РИА Новости. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу.

«Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит (в Россию — ред.), который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева), тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита», — сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.