Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле

В Госдепе отметили, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине рассматриваться не будут. По словам официального представителя ведомства Тэмми Брюса, нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой может случиться только тогда, когда «будет мир между Россией и Украиной».