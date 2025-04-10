Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле

Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
По словам Дарчиева, переговоры должны способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации Джо Байдена. В ходе нового раунда российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и о возобновлении прямого авиасообщения.
Посол добавил, что благодаря общению Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Есть уже и небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, добавил Дарчиев.
В Госдепе отметили, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине рассматриваться не будут. По словам официального представителя ведомства Тэмми Брюса, нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой может случиться только тогда, когда «будет мир между Россией и Украиной».
Возобновление диалога.
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.