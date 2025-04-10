Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она написала, что переговоры глав МИД России и Казахстана начались традиционно искрометно, а также привела шуточный разговор двух министров. Как указала Захарова, глава МИД Казахстана отметил необходимость сделать совместное фото и добавил фразу «настаивает протокол».
«На чём (настаивает — ред.)? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — в шутку ответил Лавров, чьи слова передала представитель МИД РФ.
В четверг корреспондент РИА Новости передавал о прибытии главы МИД РФ в Алма-Ату, где в пятницу он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.