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Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки

Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана Нуртлеу с шутки о настаивании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она написала, что переговоры глав МИД России и Казахстана начались традиционно искрометно, а также привела шуточный разговор двух министров. Как указала Захарова, глава МИД Казахстана отметил необходимость сделать совместное фото и добавил фразу «настаивает протокол».

«На чём (настаивает — ред.)? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — в шутку ответил Лавров, чьи слова передала представитель МИД РФ.

В четверг корреспондент РИА Новости передавал о прибытии главы МИД РФ в Алма-Ату, где в пятницу он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.