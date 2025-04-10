Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки

В четверг корреспондент РИА Новости передавал о прибытии главы МИД РФ в Алма-Ату, где в пятницу он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.