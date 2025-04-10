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Алексей Текслер назвал отстающие по уборке мусора муниципалитеты

На Южном Урале сезон субботников начался на несколько недель раньше обычного.

Источник: РИА "Новости"

В прошлые годы к уборке мусора, накопившегося за зиму, приступали в конце апреля, но резкое потепление привнесло свои коррективы в планы властей.

Тему сбора и вывоза отходов поднял Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. Он напомнил о необходимости ликвидации несанкционированных свалок, отслеживания состояния контейнерных площадок, важности проведения субботников, а также о контрактах на вывоз мешков с отходами. Многие муниципалитеты ещё не заключили их, что может привести к тому, что пакеты с мусором останутся на улицах населённых пунктов. Решение этого вопроса глава региона поручил своему заместителю Александру Козлову.

Вице-губернатор Андрей Фалейчик, в свою очередь, займётся отслеживанием проводимых субботников и работой с отстающими муниципалитетами. В числе последних оказались Варненский, Нагайбакский, Кунашакский и Троицкий районы.

«Это крайне актуально, в том числе и в части проведения 9 Мая, вообще, всех праздничных мероприятий», — отметил глава региона.