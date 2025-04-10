Алексей Текслер назвал отстающие по уборке мусора муниципалитеты

Тему сбора и вывоза отходов поднял Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. Он напомнил о необходимости ликвидации несанкционированных свалок, отслеживания состояния контейнерных площадок, важности проведения субботников, а также о контрактах на вывоз мешков с отходами. Многие муниципалитеты ещё не заключили их, что может привести к тому, что пакеты с мусором останутся на улицах населённых пунктов. Решение этого вопроса глава региона поручил своему заместителю Александру Козлову.