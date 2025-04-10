Мишустин направил приветствие участникам венчурного форума в Казани

Под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова республика стала признанным лидером в сфере технологического предпринимательства и инноваций. Он одним из первых в России начал развивать инновационную инфраструктуру, воплотил в жизнь идею технопарков и муниципальных промышленных площадок. Созданная им особая экономическая зона «Алабуга» — одна из лучших в России, а заложенный им Иннополис не только особая зона IT-бизнеса, но и первый в стране город высоких технологий.