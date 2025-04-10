Мишустин направил приветствие участникам венчурного форума в Казани

«Российский венчурный форум собирает тысячи гостей и сотни докладчиков для обсуждения актуальной повестки в инвестиционной сфере. Это удобная и эффективная площадка, такой ключевой элемент взаимодействия между предпринимателями, инвесторами, государственными институтами развития», — подчеркнул глава Правительства РФ.
Он особо выделил значение венчурной экосистемы для внедрения научных разработок и адаптации к быстро меняющимся экономическим условиям. Говоря о современных вызовах, Мишустин указал на новые возможности для отечественных производителей.
«Внешнее санкционное давление, уход с российского рынка целого ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши, включая и высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения государственного финансирования в эту область. По поручению Президента сформирован новый стратегический инструмент. Это национальные проекты технологического лидерства», — уточнил Премьер-министр РФ.
Они, в частности, ориентированы на развитие беспилотных авиационных систем, автоматизацию производства, транспортную мобильность, разработку новых материалов, сбережение здоровья граждан, продовольственную безопасность страны.
Мишустин также отметил инициативу «Взлет от стартапа до IPO», в рамках которой помощь получили более 10 тысяч предприятий, чей общий объем выручки приблизился к триллиону рублей, и появилось почти 150 тысяч новых рабочих мест. Он выразил надежду, что форум поможет в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей и выпуск современных отечественных товаров и сервисов.
«Рассчитываю, что форум поможет вам в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей, на выпуск современных отечественных товаров, сервисов. Необходимый опыт, научные потенциалы и ресурсы у нас для этого имеются. Желаю вам продуктивной работы», — заключил председатель правительства.
Нулевой день форума прошел накануне, 9 апреля, в Иннополисе. Основная программа форума начнется сегодня, 10 апреля, на площадке МВЦ «Казань Экспо».
Деловая программа состоит из более чем 50 мероприятий и 20 дополнительных выступлений, организованных по нескольким тематическим направлениям. В дискуссиях примут участие свыше260 спикеров из разных стран мира, включая Австрию, Белоруссию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и так далее.
Российский венчурный форум проходит уже в 19-й раз, его посетят более 5 тыс. участников из 25 стран. В этом году заявки на участие подали рекордное количество российских стартап-проектов — свыше 1 тыс., что втрое больше, чем в 2024-м.
Российский венчурный форум (РВФ) — это площадка для стартапов, чтобы показать свой проект, найти инвесторов и завести полезные знакомства. Инвесторам он дает возможность первым найти перспективную команду и вложиться до того, как это стало мейнстримом. Государству РВФ помогает следить за тем, как развивается технологическое предпринимательство в стране.
Под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова республика стала признанным лидером в сфере технологического предпринимательства и инноваций. Он одним из первых в России начал развивать инновационную инфраструктуру, воплотил в жизнь идею технопарков и муниципальных промышленных площадок. Созданная им особая экономическая зона «Алабуга» — одна из лучших в России, а заложенный им Иннополис не только особая зона IT-бизнеса, но и первый в стране город высоких технологий.
Основу успеха технологического предпринимательства в Татарстане также составляет мощная экосистема, включающая государственные программы поддержки, такие как инициативы Фонда содействия инновациям и Агентства инвестиционного развития РТ, развитую сеть технопарков и акселераторов, среди которых выделяются инновационно-производственный технопарк «Идея» и IT-парк. Важную роль играет венчурное финансирование, представленное местными и федеральными фондами, а также активное участие ведущих университетов республики в генерации стартапов.