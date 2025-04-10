Политологи: зачем Залужный рассказал о секретном штабе в Германии

Слова Залужного, который с марта 2024 года занимает должность посла Украины в Великобритании прозвучали практически сразу после публикации The New York Times о тайной миссии генералов ВСУ в штабе Вооруженных сил США в ФРГ. Время выбрано неслучайно, Залужный скорее всего, заручился поддержкой для такого громкого заявления, уверены политологи.
Попытка сорвать переговоры США и России
В появлении информации NYT и заявлении экс-главкома ВСУ эксперты видят попытку сорвать грядущие переговоры по конфликту на Украине. Политолог Константин Булавицкий отмечает, что бывший главком ВСУ делает заявление в период определенного потепления в российско-американских отношениях.
Киеву крайне невыгодно любое сближение Москвы и Вашингтона. Заявление Залужного — это попытка сорвать даже намек на возможные переговоры и продолжить конфликт любой ценой, чтобы сохранить власть и ресурсы для правящей украинской элиты.
Политолог Евгений Семибратов в беседе с RT указал, что выступление Залужного о штабе в ФРГ — это элемент масштабной политической игры, в которую вступили глобалисты во главе с Лондоном.
Залужный не действует самостоятельно. Такие заявления не делаются без санкции кураторов, особенно учитывая его нынешний дипломатический статус.
Военный эксперт Иван Коновалов тоже уверен, что слова бывшего главкома ВСУ не были спонтанными, а несли ярко выраженный политический подтекст. Коновалов обращает внимание на то, что Залужный мало общается с прессой, а выступая, никогда не говорит просто так. Если он и ведет свою игру, то она 100% согласована с Западом, считает эксперт.
Он говорит как человек, который управлял войной, и перечисляет, кто ему помогал — кто консультировал, кто составлял операционные планы. Это добавляет ему веса перед возможными выборами. Но на процесс контактов между Москвой и Вашингтоном это вряд ли повлияет. Мы всё про всех знаем — тут ничем удивить невозможно.
Подготовка к президентским выборам на Украине
Если повлиять на российско-американские переговоры Залужному сложно, то версия о том, что его готовят на пост президента Украины звучит более убедительно. Незадолго до отставки Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев, набрав 82% против 72%.
Политолог Алексей Чеснаков считает, что заявление Залужного о секретном штабе — это предвыборный ход.
Залужный заявляет о себе в публичном пространстве. Напоминает о том, что наиболее громкие операции проводились под его командованием. Демонстрирует наличие у него личных западных контактов на высоком уровне, тем самым представляя альтернативу Зеленскому, Ермаку и другим.
По мнению Чеснакова, о подготовке украинской политической системы к выборам свидетельствует также активизация оппозиции в лице Порошенко и Тимошенко. Чеснаков полагает, что офис Зеленского попытается до снятия военного положения создать для себя институциональные демпферы.
Они должны снизить риски поражения: удаленное голосование при отсутствии необходимой инфраструктуры и обкатки, выдавливание из электорального процесса миллионов беженцев, которые просто не получат возможность проголосовать, нормативные нововведения и прочее, и прочее.
Схожей точки зрения придерживается Евгений Семибратов. По его мнению «Залужный — это британская креатура, которую готовят на замену Зеленского».
Соединенное Королевство сейчас не заинтересовано в установлении мира на Украине. Поэтому если диалог США и России все же не удастся застопорить, а Вашингтон потребует смены власти в Киеве для ее легитимизации, то у Лондона будет свой кандидат, основной задачей которого станут дальнейшие попытки по срыву мирного трека.