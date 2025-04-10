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Политологи: зачем Залужный рассказал о секретном штабе в Германии

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что США были изначально вовлечены в конфликт на Украине. Он подробно рассказал о работе секретного штаба, который был открыт весной 2022 на территории ФРГ. Какие цели мог преследовать Залужный, оглашая эту информацию, и было ли это личным решением экс-главкома ВСУ, редакция Новостей Mail представляет мнения экспертов в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Слова Залужного, который с марта 2024 года занимает должность посла Украины в Великобритании прозвучали практически сразу после публикации The New York Times о тайной миссии генералов ВСУ в штабе Вооруженных сил США в ФРГ. Время выбрано неслучайно, Залужный скорее всего, заручился поддержкой для такого громкого заявления, уверены политологи.

Попытка сорвать переговоры США и России

В появлении информации NYT и заявлении экс-главкома ВСУ эксперты видят попытку сорвать грядущие переговоры по конфликту на Украине. Политолог Константин Булавицкий отмечает, что бывший главком ВСУ делает заявление в период определенного потепления в российско-американских отношениях.

Киеву крайне невыгодно любое сближение Москвы и Вашингтона. Заявление Залужного — это попытка сорвать даже намек на возможные переговоры и продолжить конфликт любой ценой, чтобы сохранить власть и ресурсы для правящей украинской элиты.

Константин Булавицкий
политолог, член экспертного клуба «Дигория» (цитата по «ФедералПресс»)

Политолог Евгений Семибратов в беседе с RT указал, что выступление Залужного о штабе в ФРГ — это элемент масштабной политической игры, в которую вступили глобалисты во главе с Лондоном.

Залужный не действует самостоятельно. Такие заявления не делаются без санкции кураторов, особенно учитывая его нынешний дипломатический статус.

Евгений Семибратов
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (цитата по RT)

Военный эксперт Иван Коновалов тоже уверен, что слова бывшего главкома ВСУ не были спонтанными, а несли ярко выраженный политический подтекст. Коновалов обращает внимание на то, что Залужный мало общается с прессой, а выступая, никогда не говорит просто так. Если он и ведет свою игру, то она 100% согласована с Западом, считает эксперт.

Он говорит как человек, который управлял войной, и перечисляет, кто ему помогал — кто консультировал, кто составлял операционные планы. Это добавляет ему веса перед возможными выборами. Но на процесс контактов между Москвой и Вашингтоном это вряд ли повлияет. Мы всё про всех знаем — тут ничем удивить невозможно.

Иван Коновалов
военный эксперт (цитата по RT)

Подготовка к президентским выборам на Украине

Если повлиять на российско-американские переговоры Залужному сложно, то версия о том, что его готовят на пост президента Украины звучит более убедительно. Незадолго до отставки Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев, набрав 82% против 72%.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что заявление Залужного о секретном штабе — это предвыборный ход.

Залужный заявляет о себе в публичном пространстве. Напоминает о том, что наиболее громкие операции проводились под его командованием. Демонстрирует наличие у него личных западных контактов на высоком уровне, тем самым представляя альтернативу Зеленскому, Ермаку и другим.

Алексей Чеснаков
директор Центра политической конъюнктуры России, руководитель Центра социальной и политической информации ИСПИ РАН

По мнению Чеснакова, о подготовке украинской политической системы к выборам свидетельствует также активизация оппозиции в лице Порошенко и Тимошенко. Чеснаков полагает, что офис Зеленского попытается до снятия военного положения создать для себя институциональные демпферы.

Они должны снизить риски поражения: удаленное голосование при отсутствии необходимой инфраструктуры и обкатки, выдавливание из электорального процесса миллионов беженцев, которые просто не получат возможность проголосовать, нормативные нововведения и прочее, и прочее.

Алексей Чеснаков
директор Центра политической конъюнктуры России, руководитель Центра социальной и политической информации ИСПИ РАН

Схожей точки зрения придерживается Евгений Семибратов. По его мнению «Залужный — это британская креатура, которую готовят на замену Зеленского».

Соединенное Королевство сейчас не заинтересовано в установлении мира на Украине. Поэтому если диалог США и России все же не удастся застопорить, а Вашингтон потребует смены власти в Киеве для ее легитимизации, то у Лондона будет свой кандидат, основной задачей которого станут дальнейшие попытки по срыву мирного трека.

Евгений Семибратов 
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН