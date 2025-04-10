Политологи: зачем Залужный рассказал о секретном штабе в Германии

Он говорит как человек, который управлял войной, и перечисляет, кто ему помогал — кто консультировал, кто составлял операционные планы. Это добавляет ему веса перед возможными выборами. Но на процесс контактов между Москвой и Вашингтоном это вряд ли повлияет. Мы всё про всех знаем — тут ничем удивить невозможно.