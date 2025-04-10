Филат осудил угрозы Санду гражданам, задавшим ей вопросы о падении уровня жизни

Он также раскритиковал заявления Санду о том, что населенные пункты, которые не поддержали осенью прошлого года организованный властями референдум о вступлении Молдавии в ЕС, не получат средств из обещанных Брюсселем кредитов и грантов. «Не голосовали “за” на референдуме? Не получите денег. Что же тогда делать с 49%, которые проголосовали “за” в населенном пункте, где большинство было “против”? Вы их тоже наказываете?» — сказал Филат. Он также поинтересовался, будут ли граждане, которые не получат европейских денег, освобождены от бремени возврата кредитов Брюсселю, которые правительство выплачивает из средств налогоплательщиков.