Филат осудил угрозы Санду гражданам, задавшим ей вопросы о падении уровня жизни

КИШИНЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат осудил угрозы президента Майи Санду гражданам, которые на встрече с главой государства в районе Сорока задали ей неудобные вопросы о росте цен и падении уровня жизни в стране. В ответ Санду сказала, что причиной кризиса в экономике стал конфликт на Украине и обвинила задавших вопросы в оскорблении главы государства, пригрозив им судом.
«Пугать судом граждан, которые с горечью жаловались на свои трудности? Президент, окруженный охраной и с пропущенной через ее фильтры системой правосудия, угрожает людям, которые просто задавали вопросы?» — заявил журналистам Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует за провалы в управлении страной.
Он также раскритиковал заявления Санду о том, что населенные пункты, которые не поддержали осенью прошлого года организованный властями референдум о вступлении Молдавии в ЕС, не получат средств из обещанных Брюсселем кредитов и грантов. «Не голосовали “за” на референдуме? Не получите денег. Что же тогда делать с 49%, которые проголосовали “за” в населенном пункте, где большинство было “против”? Вы их тоже наказываете?» — сказал Филат. Он также поинтересовался, будут ли граждане, которые не получат европейских денег, освобождены от бремени возврата кредитов Брюсселю, которые правительство выплачивает из средств налогоплательщиков.
На встрече Санду с гражданами района Сорока на севере республики произошел скандал, после того как ее участники задали президенту вопросы о росте цен на газ, электроэнергию и коммунальные услуги. В ответ глава президент обвинила их во лжи и пригрозила подать в суд.