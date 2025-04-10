Стало известно, кого США освободили и передали России

Ранее издание сообщило, что Россия и США обменялись заключенными 10 апреля. Обмен произошел в Абу-Даби. Он был организован при посредничестве разведок двух стран.
Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года. Его обвинили тогда в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. Ему тогда предъявили обвинение по 11 пунктам — в том числе нарушении экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег. В судебных документах Петров был тогда назвал сотрудником российской компании Electrocom, которая занимается поставками электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий».
В судебных документах Петров был тогда назвал сотрудником российской компании Electrocom, которая занимается поставками электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий». Эти детали, сообщал Минюст США, использовались в российских беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, управляемых ракетах и устройствах связи.
Минюст США указывал, что Петров и «двое его сообщников» использовали подставные компании для поставок электронных компонентов. По этим обвинениям Петрову грозило до 20 лет заключения. Через год, в августе 2024 года, Артура Петрова экстрадировали в США.