Стало известно, кого США освободили и передали России

Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года. Его обвинили тогда в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. Ему тогда предъявили обвинение по 11 пунктам — в том числе нарушении экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег. В судебных документах Петров был тогда назвал сотрудником российской компании Electrocom, которая занимается поставками электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий».