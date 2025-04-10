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МИД Беларуси прокомментировал инициативу Литвы по точечной депортации

На фоне инициатив Литвы по очистке политического пространства Беларусь сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтет реальность политическим иллюзиям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Литовские власти демонстрируют новую интерпретацию «демократических ценностей», заявив о намерении ввести точечную депортацию белорусских граждан, заявили в МИД Беларуси.

Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало инициативу, поступившую в литовской сейм о введении дополнительных ограничений для граждан Беларуси.

«Примечательно наблюдать, как литовские власти демонстрируют новую интерпретацию “демократических ценностей”, столь изобретательно сочетая риторику о “защите свободы” с практикой точечных депортаций», — заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

Отдельного внимания заслуживает эволюция позиции литовских властей от публичной героизации некоторых граждан до того момента, как они превращения в «угрозу безопасности». Он также отметил, что литовские инициативы по «очистке политического пространства заслуживают изучения как пример трансформации “борца за права человека” в эталон селективной справедливости.

По словам Варанкова, ирония данной ситуации в том, что Вильнюс, который на протяжении десятков лет поучал других, теперь мастерски демонстрирует, как можно подменить принципы прагматизмом. Беларусь на фоне происходящего «сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтёт реальность политическим иллюзиям».

В МИД также дали рекомендацию белорусам, которые собираются переехать в Литву.

«(…) стоит учесть: сегодня вас называют “союзником”, а завтра укажут на дверь — политика здесь меняется быстро», — подчеркнул дипломат.

По его словам, те, кто собирается переехать в Литву, могут столкнуться с ситуацией, когда придется оправдывать свою «актуальность» на проживание в этой стране.

Ранее в литовский парламент поступила инициатива о необходимости ввести дополнительные ограничения для граждан Беларуси и России, аннулировании ВНЖ в случае, если человек чаще одного раза в три месяца посещает Россию или Беларусь.

Литовские депутаты-консерваторы данную инициативу объяснили угрозой вербовки со стороны белорусских или российских спецслужб.