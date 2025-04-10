МИД Беларуси прокомментировал инициативу Литвы по точечной депортации

По словам Варанкова, ирония данной ситуации в том, что Вильнюс, который на протяжении десятков лет поучал других, теперь мастерски демонстрирует, как можно подменить принципы прагматизмом. Беларусь на фоне происходящего «сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтёт реальность политическим иллюзиям».