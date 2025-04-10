МИД Беларуси прокомментировал инициативу Литвы по точечной депортации

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Литовские власти демонстрируют новую интерпретацию «демократических ценностей», заявив о намерении ввести точечную депортацию белорусских граждан, заявили в МИД Беларуси.
Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало инициативу, поступившую в литовской сейм о введении дополнительных ограничений для граждан Беларуси.
«Примечательно наблюдать, как литовские власти демонстрируют новую интерпретацию “демократических ценностей”, столь изобретательно сочетая риторику о “защите свободы” с практикой точечных депортаций», — заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
По словам Варанкова, ирония данной ситуации в том, что Вильнюс, который на протяжении десятков лет поучал других, теперь мастерски демонстрирует, как можно подменить принципы прагматизмом. Беларусь на фоне происходящего «сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтёт реальность политическим иллюзиям».
В МИД также дали рекомендацию белорусам, которые собираются переехать в Литву.
«(…) стоит учесть: сегодня вас называют “союзником”, а завтра укажут на дверь — политика здесь меняется быстро», — подчеркнул дипломат.
По его словам, те, кто собирается переехать в Литву, могут столкнуться с ситуацией, когда придется оправдывать свою «актуальность» на проживание в этой стране.
Ранее в литовский парламент поступила инициатива о необходимости ввести дополнительные ограничения для граждан Беларуси и России, аннулировании ВНЖ в случае, если человек чаще одного раза в три месяца посещает Россию или Беларусь.
Литовские депутаты-консерваторы данную инициативу объяснили угрозой вербовки со стороны белорусских или российских спецслужб.