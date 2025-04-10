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В Японии впервые пройдут учения с ракетами «земля — корабль»

Минобороны Японии инициировало проведение тренировок сухопутных войск на территории страны для отработки попадания в цель ракет класса «земля-корабль».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: @315th_IGNIB

О проведении учений сообщает NHK. Ракеты будут запускать по мишеням в море с полигона на острове Хоккайдо. Дальность попадания — 100 км.

Ракеты класса «земля — корабль» во время учений в Японии будут использоваться впервые. Ранее пусковые тренировки с участием японских военных организовывались на территориях других стран. Отказываться от учений с применением ракет на своей территории приходилось из-за проблем в обеспечении безопасности морского и воздушного пространства. В 2025 году Минобороны Японии удалось добиться согласия на проведение военных тренировок у соответствующих ведомств.

Цель проведения учений — «укрепление сдерживания путем расширения возможностей для тренировок в условиях, когда китайские военные усиливают свое морское присутствие», пишут «Ведомости».

8 апреля Министерство внутренних дел Японии опубликовало ежегодный доклад «Синяя книга», в котором заявило о намерении заключить мирный договор с Россией и решить вопрос «северных территорий». При том в документе Курильские острова обозначаются как «суверенные территории» Японии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контактов между Москвой и Токио по поводу заключения мирного договора не осуществляется.