В Японии впервые пройдут учения с ракетами «земля — корабль»

О проведении учений сообщает NHK. Ракеты будут запускать по мишеням в море с полигона на острове Хоккайдо. Дальность попадания — 100 км.
Ракеты класса «земля — корабль» во время учений в Японии будут использоваться впервые. Ранее пусковые тренировки с участием японских военных организовывались на территориях других стран. Отказываться от учений с применением ракет на своей территории приходилось из-за проблем в обеспечении безопасности морского и воздушного пространства. В 2025 году Минобороны Японии удалось добиться согласия на проведение военных тренировок у соответствующих ведомств.
Цель проведения учений — «укрепление сдерживания путем расширения возможностей для тренировок в условиях, когда китайские военные усиливают свое морское присутствие», пишут «Ведомости».
8 апреля Министерство внутренних дел Японии опубликовало ежегодный доклад «Синяя книга», в котором заявило о намерении заключить мирный договор с Россией и решить вопрос «северных территорий». При том в документе Курильские острова обозначаются как «суверенные территории» Японии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контактов между Москвой и Токио по поводу заключения мирного договора не осуществляется.