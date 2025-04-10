В Японии впервые пройдут учения с ракетами «земля — корабль»

Ракеты класса «земля — корабль» во время учений в Японии будут использоваться впервые. Ранее пусковые тренировки с участием японских военных организовывались на территориях других стран. Отказываться от учений с применением ракет на своей территории приходилось из-за проблем в обеспечении безопасности морского и воздушного пространства. В 2025 году Минобороны Японии удалось добиться согласия на проведение военных тренировок у соответствующих ведомств.