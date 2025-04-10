Совет законодателей соберется в Петербурге — точная дата

В прошлом году к мероприятию присоединился Владимир Путин.
В первый день запланировано заседание президиума Совета законодателей под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
28 апреля основное пленарное заседание проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте парламента.
Напомним, что в конце апреля прошлого года в Таврическом дворце в ходе Совета законодателей с речью выступил президент России Владимир Путин. Кремль пока не сообщал, приедет ли глава государства в этот раз.