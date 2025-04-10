Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет законодателей соберется в Петербурге — точная дата

В прошлом году к мероприятию присоединился Владимир Путин.

В прошлом году к мероприятию присоединился Владимир Путин.

27—28 апреля в Петербурге пройдут мероприятия Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Как сообщается на сайте Совета Федерации, заседания с участием представителей верхней и нижней палат парламента традиционно состоятся в Таврическом дворце.

В первый день запланировано заседание президиума Совета законодателей под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

28 апреля основное пленарное заседание проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте парламента.

Напомним, что в конце апреля прошлого года в Таврическом дворце в ходе Совета законодателей с речью выступил президент России Владимир Путин. Кремль пока не сообщал, приедет ли глава государства в этот раз.