Шор пообещал референдум в Молдавии о вступлении в Союзное государство и ОДКБ

Конечно, да. И в ОДКБ«, — ответил он на вопрос о возможности проведения такого референдума. “Мы выступаем за максимальное участие Молдовы абсолютно во всех контактах, прямых контактах с Российской Федерацией во всех, скажем так, проектах. Мы хотим быть частью этого, потому что мы считаем, что Молдова без России действительно не может предоставить своим гражданам безопасное, хорошее, счастливое будущее.