Шор пообещал референдум в Молдавии о вступлении в Союзное государство и ОДКБ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Оппозиционный молдавский блок «Победа» в случае победы на парламентских выборах организует референдум по вопросу вступления страны в Союзное государство России и Белоруссии (СГ), а также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил ТАСС руководитель объединения Илан Шор.
Конечно, да. И в ОДКБ«, — ответил он на вопрос о возможности проведения такого референдума. “Мы выступаем за максимальное участие Молдовы абсолютно во всех контактах, прямых контактах с Российской Федерацией во всех, скажем так, проектах. Мы хотим быть частью этого, потому что мы считаем, что Молдова без России действительно не может предоставить своим гражданам безопасное, хорошее, счастливое будущее.
Летом 2024 года Шор уже допускал присоединение к СГ в целях укрепления взаимоотношения с Москвой и Минском. По его мнению, объединение Молдавии и России необходимо для противостояния с Западом. Одним из первых молдавских политиков, кто рассматривал вопрос присоединения Молдавии к Союзному государству, был Владимир Воронин, занимавший пост президента страны с 2001 по 2009 год.
8 декабря 1999 года главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства (документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). Объединение, согласно договору, представляет собой «новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство». При этом Москва и Минск сохраняют свои суверенитет, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственную символику, а также членство в международных организациях.